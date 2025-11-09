9日午後5時過ぎ、三陸沖を震源とする地震があり、岩手県と宮城県で最大震度4が観測されました。岩手県の沿岸には津波注意報が出されています。新潟県内では震度2が観測されています。 地震の発生は9日午後5時3分ごろ。震源は三陸沖で、震源の深さは10㎞、地震の規模はマグニチュード6.7と推定されます。 この地震で岩手県と宮城県で最大震度4を観測。岩手県沿岸部には津波注意報が出されています。 新潟県内