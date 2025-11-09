新日本プロレスは９日、都内で記者会見を開き、来年１月４日の東京ドーム大会で引退するエースで社長の棚橋弘至（４８）の対戦相手が、米ＡＥＷのオカダ・カズチカ（３８）に正式決定したことを発表した。団体によれば、過去シングルマッチの対戦成績は棚橋の５勝９敗３分けで、うち東京ドーム大会では２勝１敗。現ＡＥＷ統一王者のオカダは８日に地元で行われた新日本・安城大会に電撃登場し、棚橋の最後の相手を名乗り出ていた