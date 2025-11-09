ＮＨＫ杯で４位と健闘した、ペアの“ゆなすみ”こと長岡由奈、森口澄士組（木下アカデミー）が大会から一夜明けた９日、ＮＨＫのエキシビション中継で応じたインタビューのやり取りがＳＮＳで話題になった。２人は互いの好きなところをボードに書いて披露。森口は長岡について「全部！」と特大ビックリマークをつけて書き「たまにおいしいものを差し入れしてくれるところ、この前の東日本選手権のときも、茨城の栗の生大福をい