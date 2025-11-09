新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会で、米国・ＡＥＷの?レインメーカー?オカダ・カズチカ（３８）が棚橋弘至（４８）の引退試合の相手を務めることが９日に正式発表された。オカダは２０２４年１月に新日本を退団するまで、団体、そしてプロレス界のトップ・オブ・トップに君臨。現在はＡＥＷ統一王者を保持するなど米メジャー団体で活躍している。８日に自身の地元愛知・安城大会に電撃登場すると「棚橋さん、引退おめ