アイドルグループ「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」が、９日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。二階堂高嗣が、ツアー中のホテルの大浴場で体験した恐怖を明かした。その日、大浴場に先に入っていた藤ヶ谷太輔が「マネジャーさんとニカ（二階堂）とタマ（玉森裕太）と露天風呂入って、別に何を話すわけでもなく…。あの時間すげーよかったな」と振り返れば、玉森も「露天でポーっとしてたよね」とにっこり。玉森はサウナに入るも