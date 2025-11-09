9日午後5時ごろ、岩手県と宮城県で震度4を観測するやや強い地震がありました。この地震で岩手県の沿岸に津波注意報が発表されています。ただちに海岸から離れてください。午後5時3分に三陸沖を震源とするマグニチュード6.7の地震が起き、岩手県と宮城県で震度4、青森県や山形県、秋田県で震度3の地震を観測しました。また、この地震により、午後5時12分に岩手県の沿岸で津波注意報が発表されました。予想される津波の高さは1メート