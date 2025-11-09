穴水町出身で、大相撲、元小結の遠藤が、きょう引退会見を行い、「幸せな相撲人生だった」と、現役生活を振り返りました。■遠藤「たくさんの方に応援をいただき まして、本当に幸せな相撲人生 だったと思います」桃色のはかま姿できょうの引退会見にのぞんだ、穴水町出身の遠藤。2013年に角界入りし、甘いマスクと巧みな技で長年、相撲ファンを魅了してきました。会見では、地元・能登への思いも語りました。■遠藤「どんな時もふ