強固なシャシーを活かしたミケロッティのボディブリティッシュ・モーター・コーポレーション（BMC）へ対抗するため、1950年代末にスタンダード・トライアンフの技術者、ハリー・ウェブスター氏が生み出したのが、バックボーンフレームの新しいシャシー。アウトリガーを備え、軽量・強固だった。【画像】ミケロッティの若見えボディヘラルド・コンバーチブル同時期のトライアンフたち全116枚サスペンションは、前がダブルウイ