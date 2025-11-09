Image: Thorbjörn Jemander/YouTube 2022年7月7日の記事を編集して再掲載しています。 愛すべき物好きさん。45年も前のコンピュータでYouTube動画を再生してみた人がいます。それ相当の知識と技術とガッツがないとできない、まさに才能の無駄使い企画ですが、ギズモードはこういうの大好き！物好きプロジェクトに挑んだのはYouTuberのThorbjörn Jemanderさん。使用したのは、1958