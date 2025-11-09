ボートレース宮島のG3オールレディース「宮島プリンセスカップ」は5日目を終えた。予選最後のレースで準優勝負駆け成功の米丸乃絵（24＝福岡）。準優10Rも2着争いを競り勝って見事に優出を決めた。「いろいろ調整をして、最後は組み直して押し感も出てきました。優勝戦に入っても足は問題ないと思います」と手応え十分の足に仕上がっている。夏場には福岡→尼崎と2節連続1枠で優勝戦2着と悔しい思いもしたが、今回はノンプ