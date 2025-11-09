お笑いコンビ「納言」の薄幸（32）が8日深夜放送のテレビ東京「深夜の金欲乙女の会」（土曜深1・25）に出演。同棲していた元カレに家賃をだまされていたことを明かした。薄はお笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子、タレント・渋谷凪咲とともに“乙女のお金事情”についてガールズトークを展開。「お金の失敗談」について聞かれると、「私二十歳くらいの時に同棲してたんですけど、元々彼氏が住んでいる家に後から転がりこ