気象庁＝東京都港区9日午後5時3分ごろ、岩手、宮城両県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は三陸沖で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6.7と推定される。気象庁は岩手県に津波注意報を発表。久慈港と大船渡で20センチ、宮古と釜石で10センチの津波を観測した。JR東日本によると、東北新幹線は仙台―新青森間で停電が発生し、運転を一時見合わせた。政府は首相官邸危機管理センターに情報