マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が9日、新潟県・中越高の学生へ指導を行いました。自らバットを握ってノックを行うなど、学生とともに汗を流したイチロー氏。練習後には、学生からの感想を受けてアドバイスを送るシーンが見られました。中でも、「上手くなるためには、イメージを形にできる能力(が必要)」と伝授。「頭に描いている形を体現できる能力が高くないと。例えば、ものまねが上手い人