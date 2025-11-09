横浜F・マリノスが11月９日、J１第36節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。35分に谷村海那、72分に天野純、90＋２分に植中朝日が得点し、３−０で大勝した。この結果、２試合を残してJ１残留が決定。クラブ史上初のJ２降格を回避した。「まず、残留という大きなミッションを達成できてホッとしています。選手、スタッフ、会社の人を含めみんなでこの苦しい状況を乗り越えた、本当みんなの頑張りだと思います」開幕から超が付くほ