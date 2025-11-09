2025年11月９日、FC町田ゼルビアが国立競技場でFC東京に０−１と惜敗。押し気味に試合を進めながらも終盤の87分に痛恨の失点を喫した。果たして、敗因は何だったのか。黒田剛監督が挙げたのは「決定力不足」だった。「試合でのプランはほぼ良い方向に行っていました。ただ、課題である決め切る部分、ここが埋まらないなと。振り抜くシュートもありながらバーの上を越えたりとか、クロスをぶつけてしまうとか、そのクオリティ。個