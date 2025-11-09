明治安田J1リーグ第36節は11月9日、全国各地で計5試合行われ、1清水エスパルスはホームでセレッソ大阪と対戦、1-3で敗れました。 前節、ホームで東京Vに勝利し、J1残留を確定させた清水でしたが、前回対戦でも4失点を喫したC大阪の攻撃陣を止めることができず、前半だけで3失点します。 後半、MF乾貴士が古巣相手に一矢報いる今季3点目を挙げましたが、時すでに遅し。アディショナルタイムにもゴールを