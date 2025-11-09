JR東日本によりますと、東北地方の三陸沖を震源とする最大震度4の地震をうけて東北新幹線は午後5時過ぎから仙台駅と新青森駅で運転を見合わせていましたが、午後5時28分に運転を再開しました。遅れは生じているということです。