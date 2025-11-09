午後5時3分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード6.7の地震があり、岩手県の沿岸に津波注意報が出ました。沿岸にいる人や河口近くにいる人はその場から離れてください。【映像】岩手県に津波注意報 到達予想各地の震度は、震度4が岩手県の盛岡市、矢巾町、宮城県の涌谷町で、この他にも青森県、秋田県、福島県の広い範囲で震度3を観測しました。気象庁はこのあと午後7時10分から記者会見を開き、今回の地震の詳しいメカニ