三陸沖を震源とするマグニチュード6.7の地震で、岩手県の沿岸に津波注意報が出たことを受けて政府は午後5時13分、総理官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置しました。（ANNニュース）【映像】岩手県に津波注意報 到達予想