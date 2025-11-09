任期満了に伴う福島市長選が9日告示され、元立憲民主党衆院議員の新人馬場雄基氏（33）、3選を目指す現職木幡浩氏（65）＝国民推薦、会社経営の新人高橋翔氏（37）の3人が立候補した。いずれも無所属。16日に投開票される。木幡氏は県連推薦の国民民主党に加え、自民、立民、公明、社民の市単位の組織も相乗りで支援。一方で閣僚を含む与野党の一部議員は馬場氏と連携しており、各党の支援が分裂している。木幡氏は中心市街