将棋日本シリーズJTプロ公式戦準決勝第2局が11月9日、大阪市の「インテックス大阪」で行われ、永瀬拓矢九段（33）が佐藤天彦九段（37）に89手で勝利した。この結果、永瀬九段は11月23日に行われる決勝戦・関東大会で、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と対戦する。【映像】佐藤九段VS永瀬九段 注目の準決勝タイトル経験者同士が激突した準決勝第2局は、永瀬九段が白星を飾った。力戦の相居飛車戦に進んだ本局