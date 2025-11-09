全国高校サッカー選手権の県大会決勝が、きょう行われ、金沢学院大学附属高校が、2連覇を果たしました。決勝は、6年ぶり3度目の優勝を目指す鵬学園と、2連覇を目指す金沢学院大学附属高校の初の顔合わせとなりました。まずチャンスを掴んだのは、鵬学園。ここは、ゴールとはなりません。試合が動いたのは、前半17分。金沢学院大学附属のエース、家邊が先制ゴールをあげます。1点を追う鵬学園は、後半、怒