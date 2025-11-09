任期満了に伴う、観音寺市長選挙が9日告示され、現職と新人2人の3人が立候補しました。観音寺市長選挙に立候補したのは、届け出順に何れも無所属で、現職の佐伯明浩さん（65）と、新人で元市議会議員の大久保隆敏さん（79）、同じく新人で元市議会議員の柳生紘明さん（40）です。（佐伯明浩候補・無現）「新道の駅をしっかりとつくり上げていきたい交流人口関係人口移動人口をしっかりとつくり上げ未来に向かって行きたい