G大阪―神戸後半、競り合う神戸・武藤（左）とG大阪・黒川＝パナスタ明治安田J1第36節最終日（9日・パナソニックスタジアム吹田ほか＝5試合）3連覇を目指した神戸と、京都の優勝の可能性がなくなった。神戸はG大阪と1―1で引き分けて勝ち点63にとどまり、残り2試合で首位鹿島と7差の3位。京都は横浜Mに0―3で完敗し、同62のままで4位に後退した。横浜Mは同40とし、残留を決めた。同32の横浜FCはJ2降格圏の18位以下が確定した