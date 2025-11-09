9日午後5時34分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。現在、津波注意報が発表されています。最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市とおいらせ町、岩手県の宮古市、山田町、普代村、野田村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫