沖合で津波が実際に観測されました。岩手沖70キロの海上で津波が観測されました。津波が確かに発生している証拠です。津波が高速で沿岸に迫っています。津波は、陸地へ近づくにしたがってさらに高くなります。注意報が解除されるまで海に入ったり海岸や川の河口に近づいたりしないでください。