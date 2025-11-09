11月9日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第9節が各地で行われ、サンロッカーズ渋谷とアルバルク東京による“東京ダービー”は、オーバータイムまでもつれる大激戦となった。最後まで勝敗の行方が分からない死闘を91－90で制したのは、アウェーのアルバルク東京だった。 A東京は司令塔のテーブス海が再び負傷離脱となり、GAME1は66－83と17点差