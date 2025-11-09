【J1第36節】(アイスタ)清水 1-4(前半0-3)C大阪<得点者>[清]乾貴士(84分)[C]ラファエル・ハットン2(3分、42分)、ヴィトール・ブエノ(11分)、古山兼悟(90分+3)<警告>[C]奥田勇斗(66分)、ラファエル・ハットン(66分)主審:荒木友輔