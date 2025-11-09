【J1第36節】(パナスタ)G大阪 1-1(前半0-0)神戸<得点者>[G]奥抜侃志(80分)[神]佐々木大樹(89分)<退場>[G]東口順昭(78分)<警告>[G]半田陸(31分)[神]本多勇喜(56分)主審:池内明彦├神戸3連覇の可能性が消滅…G大阪と1-1ドロー└G大阪が神戸戦で配布するシャツを披露!「めっちゃいい」「絶対欲しい」と好評の声