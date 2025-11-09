[11.9 J1第36節 G大阪 1-1 神戸 パナスタ]J1リーグは9日に第36節を行った。ガンバ大阪とヴィッセル神戸の対戦は、1-1のドロー。神戸は残り2試合で首位・鹿島アントラーズとの勝ち点差が7となり、優勝の可能性がなくなった。前半をスコアレスで折り返すと、G大阪は後半33分にベンチにいたGK東口順昭が退場処分に。思わぬ展開となったが、35分に均衡が崩れる。途中出場のMF奥抜侃志が右足シュートを決め切り、先制点を挙げた。