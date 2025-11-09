[11.9 J1第36節 広島 3-0 浦和 Eピース]J1リーグは9日に第36節を行った。サンフレッチェ広島と浦和レッズの対戦は、広島が3-0で勝利した。前半42分、広島が均衡を破る。PA手前の浮き球をFW木下康介が頭で落とし、MF田中聡が反応。PA右からクロスを上げると、走り込んできた木下が押し込み、先制ゴールを挙げた。前半を1-0で折り返すと、後半30分に追加点。左サイドからのクロスがファーサイドに流れ、待ち構えていたFW加藤陸