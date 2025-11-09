日本ハムの松本剛外野手（32）が9日、今季取得した国内フリーエージェント（FA）権の行使について熟考中であることを明かした。この日は本拠地エスコンフィールドでの練習後に取材対応。プロ14年目で取得した権利について「どっちかに決まっていたらもう、早めに言っていると思いますし」と、悩める胸中を語った。決断の期限については「自分の中ではある程度、明日（10日）中には（決めたい）とは思っているので」と語り、