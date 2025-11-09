中国出身で現役東京大院生のピン芸人・いぜん（27）が、9日までに、自身のXを更新。『M-1グランプリ』の落選と資格取得を同時報告した。【写真あり】「かっこいいじゃねぇかよ！」現役東大院生のピン芸人、M-1落選も資格取得いぜんは「今週のいぜん」と題し、「月沖縄 火M-1三回戦 水東大電気系研究発表 木ナイツさんとハリセンボン箕輪さんとオールナイトニッポン生放送 金 番組打ち合わせ＆放電実験 土簿記三級←今