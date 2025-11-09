トランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝10月30日、韓国・釜山（ロイター＝共同）【北京共同】中国商務省は9日、米国に対するガリウムやゲルマニウムなどレアメタル（希少金属）の輸出禁止措置を解除すると発表した。期間は来年11月27日まで。先月の米中首脳会談の合意を踏まえた。米中双方は今月10日に関税の引き下げも予定している。中国は米国の先端半導体関連の輸出規制に対抗し、昨年12月からレアメタルの原則禁