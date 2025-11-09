「明治安田Ｊ１、広島３−０浦和」（９日、エディオンピースウイング広島）昨オフに広島から浦和へ完全移籍したＭＦ・松本泰志が古巣サポーターにあいさつし、目に涙を浮かべた。この日が移籍後初めてのＥピースでの試合となった松本は試合終了後、浦和サポーターのもとへあいさつした後に、１人駆け足で広島サポーターのもとへ。広島サポーターから強烈なブーイングと、それをかき消すような大きな拍手が注がれ、涙ぐみなが