今日9日午後5時12分、岩手県に津波注意報が発表されました。岩手沖70kmで9日午後5時12分に津波(微弱)を観測しました。＜津波注意報＞岩手県＜津波予報(若干の海面変動)＞北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、宮城県、福島県、