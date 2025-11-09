◆第１０５回全国高校ラグビー京都府大会▽決勝京都成章２２―１２京都工学院（９日・京都市宝が池球技場）京都成章が２年ぶり１７度目となる、１２月２７日開幕の全国高校ラグビー大会（大阪・花園ラグビー場）出場を決めた。京都成章は伝統の「ピラニアタックル」で京都工学院フィフティーンの足元に絡みつき、前後半合わせて奪われたのは２トライのみ。攻撃面ではＳＯ岡元聡志（３年）とＳＨ佐藤啓護（３年）のハーフ