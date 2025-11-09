◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節C大阪４―１清水（９日・アイスタ）清水はホームでＣ大阪に１―４と惨敗した。前半だけで３失点と守備が崩壊。後半３９分、ＭＦ乾貴士が古巣相手に１点返したが、同アディショナルタイムにダメ押しゴールを許した。今カードは６月のアウェー戦も敗れており、２戦８失点と、ともに大量失点。２試合を残し、Ｃ大阪との勝ち点差が８に開いたため、目標の１０位以内に食い込む可能性は消滅した