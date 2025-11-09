日本ハムの松本剛外野手が９日、今季取得した国内ＦＡ権の行使について、１０日にも結論を出す考えを示した。エスコンで取材に応じ、「どっちにしろ、あした、あさってには決めなきゃいけないので、言えることはないですけど、自分の中ではある程度あした中にはと思っているので。そんな感じです」と胸の内を明かした。行使の有無については、「どっちかに決まっていたら早めに言っていると思いますし、どっちもあり得るというか