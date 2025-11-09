メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年11月9日午後5時12分、津波注意報が発表されています。 海の中にいる人はただちに海から上がり、海岸から離れてください。 津波注意報が解除されるまで海にはいったり海岸に近づいたりしないでください。 全国に発表されている情報は以下の通りです。 【津波注意報】 岩手県 提供：ウェザーニューズ