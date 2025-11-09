『真田武士（もののふ）心得〈一〉 右近純情』（井原忠政 著）文春文庫累計150万部を突破した「三河雑兵心得」シリーズ、26万部突破の「北近江合戦心得」シリーズで人気を博す、時代小説作家・井原忠政さん。新たに「真田武士心得」シリーズが刊行され、「井原戦国三部作」が幕を開けた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）徳川、豊臣の天下取りを描いた前2シリーズに対し、今作は天下に翻弄される側の真田家が舞台。主人公