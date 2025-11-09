女優のエヴァ・ロンゴリア（50）は、自身の「失敗」が大好きだという。「デスパレートな妻たち」でおなじみのエヴァは、駆け出し時代は生活が苦しかったというものの、当時の苦労があってこそ今の生活があると感じているという。 【写真】ドラマでは料理が苦手なキャラだったが、実は得意インスタでケーキ作りを公開 「ザ・サン」紙にエヴァは「私の苦難の時期は大好き。ハリウッドに引っ越してきた時は、銀行