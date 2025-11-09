おかやまマラソンが行われ、約1万6千人のランナーが雨の岡山市を駆け抜けました。午前8時45分、ランナーがスタートを切りました。実行委員会事務局によりますと今回はフルマラソンとファンラン合わせて1万5915人が出走。あいにくの雨となりましたが、沿道からはあたたかい声援が送られました。（沿道の子ども）「楽しい頑張ってほしい」（沿道の子ども）「去年までは走っていました今年は腰が痛