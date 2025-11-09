第16競技区間を走行するトヨタの勝田貴元＝愛知県豊田市自動車の世界ラリー選手権（WRC）第13戦、ラリー・ジャパン最終日は9日、愛知県豊田市などで第15〜20競技区間が行われ、勝田貴元（トヨタ）は17位だった。トヨタ勢が表彰台を独占し、セバスチャン・オジェ（フランス）が逃げ切って、今季6勝目を挙げた。エルフィン・エバンズ（英国）が2位、サミ・パヤリ（フィンランド）が3位に入った。