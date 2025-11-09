一力遼天元囲碁の第51期天元戦5番勝負の第3局は9日、佐賀県唐津市で打たれ、一力遼天元（28）＝棋聖・名人・本因坊との四冠＝が182手で挑戦者の志田達哉八段（34）に白番中押し勝ちし、対戦成績3勝0敗で天元3連覇、四冠を堅持した。通算では4期目の天元獲得となる。一力天元は今年、保持する四冠の防衛に全て成功。さらに王座戦5番勝負で井山裕太王座に挑戦中で、奪取すれば自身初の五冠となる。現在、第2局まで打たれ1勝1敗、