気象庁からさきほど津波注意報が発表されました。津波注意報が出ているのは、岩手県です。津波注意報が発表された沿岸では、海の中や海岸近く、川の河口付近にいる人は危険です。高さがたとえ数十センチの津波でも、死者やけが人が出るおそれがあります。また、船や漁業に関連する施設に被害が出るおそれもあります。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。海岸近くや川の河口付近にいる人も、ただちに