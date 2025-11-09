とちぎテレビ 2025年11月09日午後5時03分ごろ、三陸沖を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 栃木県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度4を観測したのは岩手県、宮城県です。 津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ６．７と推定されます。 栃木県 【震度2】 高根沢町 【震度1】 宇都宮市 大