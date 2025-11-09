はじめに糖尿病の治療の目的は、「血糖値を下げること」だけではありません。それ以上に大切なのは、動脈硬化や神経障害などの合併症を防ぐことです。そのためには、血糖・血圧・脂質・体重といった多面的なコントロールが必要になります。この記事では、糖尿病治療の3本柱（食事・運動・薬物療法）を中心に、治療の流れと当院の取り組みをわかりやすく解説します。【関連記事】糖尿病の初期症状とは？ ― 早期に気づくためのチェ