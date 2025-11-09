Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Dodgers Bleed Los Podcast Network¡Ù¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¸½ÃÏ»þ´Ö11·î8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤­É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦»³ËÜÍ³¿­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç¡¢±äÄ¹15²ó¤«¤é¤Î4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿25ºÐ±¦ÏÓ¡£º£µ¨¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±