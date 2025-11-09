2025明治安田J1リーグ第36節が8日と9日に行われた。優勝争いは、9年ぶり9回目の優勝を目指す鹿島アントラーズと、14年ぶり2回目の優勝を目指す柏レイソルの一騎打ちとなった。鹿島は横浜FCに競り勝ち4試合ぶり白星。柏も名古屋グランパスに辛勝で4連勝を収めて、鹿島を勝ち点差「1」で追いかける。3位京都サンガF.C.は横浜F・マリノスに敗れて、初優勝の可能性が消滅。ヴィッセル神戸もガンバ大阪と引き分けに終わり、史上2